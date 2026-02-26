SAP-Anwender investieren bewusster - Langsame Cloud-Umstellung

Frankfurt, 26. ⁠Feb (Reuters) - Die Konjunkturflaute bremst einer Umfrage zufolge die IT-Investitionen der Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Zwar weiteten 38 Prozent der Befragten ihre entsprechenden Budgets 2026 aus, ergab der am Donnerstag veröffentlichte Investitionsreport der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG). ‌Vor zwei Jahren habe die Quote jedoch bei 43 Prozent gelegen. 24 Prozent (2024: 18 Prozent) schraubten ihre Ausgaben jedoch herunter. Ein ⁠ähnliches Bild ⁠ergebe sich bei den geplanten Investitionen in SAP-Produkte, hieß es weiter. Hier wollten 43 Prozent ihre Budgets erhöhen und 28 Prozent zusammenstreichen. Im Investitionsreport 2024 hatten die Werte bei 46 beziehungsweise 19 Prozent gelegen.

"Energiepreise, geopolitische Unsicherheiten und ein angespanntes Marktumfeld führen dazu, dass ‌Investitionen kritischer hinterfragt und teilweise verschoben werden", ‌erläuterte DSAG-Chef Jens Hungershausen. SAP-Produkte blieben für viele Unternehmen dennoch ein Eckpfeiler der internen Organisation von Abläufen. Erneut gaben mehr als 80 Prozent der ⁠Befragten an, die Relevanz des Walldorfer Konzerns nehme zu oder bleibe ‌gleich. In den vergangenen Monaten hatten ⁠Spekulationen, dass Künstliche Intelligenz (KI) Firmensoftware von SAP und anderen Anbietern überflüssig machen könnte, wiederholt für Verunsicherung gesorgt. Dadurch verlor die SAP-Aktie im Vergleich zu ihrem Rekordhoch vom Februar 2025 ‌mehr als 40 Prozent ihres ⁠Wertes.

Die aktuelle DSAG-Umfrage ergab zudem, dass ⁠der von SAP bevorzugte Umstieg auf Cloud-Angebote vergleichsweise zäh verläuft. Mehr als die Hälfte der Unternehmen plane eine Umstellung bis Ende 2030 oder noch später. Damit nähmen sie zusätzliche Wartungsgebühren in Kauf. Dies sei kein Zeichen von Untätigkeit, betonte Hungershausen. "Viel eher benötigen sie aufgrund der Komplexität ihrer Systemlandschaften diese Zeit einfach." Fachkräftemangel und geringere IT-Budgets seien weitere Gründe für die Verzögerungen.

