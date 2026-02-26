SAP-Chef Klein erneut mit zweistelligem Millionengehalt

Reuters · Uhr
Frankfurt, ⁠26. Feb (Reuters) - Die Kursrally der SAP-Aktie in den vergangenen Jahren hat sich für Konzern-Chef Christian Klein 2025 erneut ausgezahlt. Inklusive kurz- und langfristiger Boni ‌erhielt er mit 16,24 Millionen Euro zwar rund 14 Prozent weniger als im vorangegangenen Jahr, wie ⁠aus ⁠dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht des Walldorfer Softwarekonzerns hervorgeht. Seine Vergütung für 2025 liegt aber fast 130 Prozent über dem Niveau von 2023. Im vergangenen Jahr war Klein mit knapp ‌19 Millionen Euro der bestbezahlte ‌Lenker eines Dax-Unternehmens.

Der Löwenanteil der aktuellen Zahlungen - knapp elf Millionen Euro - speist sich aus langfristigen Boni, die ⁠an die Entwicklung des Aktienkurses gekoppelt sind. Zwar ‌haben die SAP-Titel im ⁠Vergleich zu ihrem Rekordhoch vom Februar 2025 rund 40 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Der Referenzkurs für die Berechnung der Boni ist ‌jedoch aus dem ⁠Jahr 2022. Aktuell notieren die ⁠SAP-Papiere etwa 50 Prozent über dem Ausgangsniveau.

Die Zahlungen an die übrigen Vorstandsmitglieder gingen 2025 den Angaben nach größtenteils ebenfalls zurück. Insgesamt erhielten die Mitglieder des Gremiums 32,72 Millionen Euro, rund fünf Prozent weniger als 2024.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser.

