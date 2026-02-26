Schweizer Bank MBaer könnte von US-Finanzsystem ausgeschlossen werden

Washington/Zürich, 26. ⁠Feb (Reuters) - Die Schweizer MBaer Merchant Bank AG ist ins Visier der Behörden in den USA und der Schweiz geraten. Die USA wollen das Institut wegen mutmaßlicher Geldwäsche für ‌den Iran und Russland vom US-Finanzsystem ausschließen. Das US-Finanzministerium schlug am Donnerstag eine entsprechende Regelung vor. Sollte diese ⁠in Kraft ⁠treten, würde das Institut den Zugang zum amerikanischen Markt verlieren. MBaer konnte für eine Stellungnahme vorerst nicht erreicht werden.

Dem US-Ministerium zufolge haben die Bank und ihre Mitarbeiter Korruption im Zusammenhang mit russischer Geldwäsche erleichtert. Zudem ‌gehe es um Terrorfinanzierung zugunsten der ‌iranischen Revolutionsgarden und deren Quds-Einheit, die beide unter US-Sanktionen stehen. "MBaer hat im Auftrag illegaler Akteure mit Verbindungen zum Iran ⁠und zu Russland mehr als 100 Millionen Dollar durch das ‌US-Finanzsystem geschleust", erklärte US-Finanzminister Scott ⁠Bessent. Banken sollten gewarnt sein, dass das Finanzministerium die Integrität des US-Finanzsystems aggressiv schützen werde.

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma stehe im Zusammenhang mit dem Fall ‌mit der MBaer und den ⁠US-Behörden in Kontakt. Die Finma ⁠habe vor drei Wochen ein gegen die MBaer geführtes Verfahren in Zusammenhang mit Geldwäschevorschriften sowie Risikomanagement abgeschlossen. Die Verfügung sei noch nicht rechtskräftig; eine Beschwerde der Bank sei vor dem Bundesverwaltungsgericht anhängig. Ein Prüfbeauftragter der Finma sei als Monitor eingesetzt worden.

