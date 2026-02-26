Selenskyj: Trump unterstützt Gipfeltreffen nach nächsten Ukraine-Gesprächen

Kiew, 25. ⁠Feb (Reuters) - Bei den von den USA moderierten russisch-ukrainischen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges strebt auch US-Präsident Donald Trump nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein Spitzentreffen an.

Die für Anfang März geplanten trilateralen Gespräche mit Russland sollten den Weg für eine Begegnung ‌der Staatschefs ebnen, teilte Selenskyj am Mittwoch nach einem Telefonat mit Trump mit. Der US-Präsident unterstütze diese Vorgehensweise. "Dies ist der einzige Weg, um alle komplexen ⁠und sensiblen ⁠Fragen zu klären und den Krieg endlich zu beenden", schrieb Selenskyj auf X. An dem Telefonat nahmen auch die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner teil.

Am Donnerstag wollen ukrainische und US-Vertreter in Genf bilateral über den Wiederaufbau nach dem Krieg beraten. Dabei solle es um ein Wirtschaftspaket gehen, sagte Selenskyj zuvor ‌in Kiew an der Seite des norwegischen Ministerpräsidenten ‌Jonas Gahr Støre. Der Wiederaufbau der Ukraine ist ein zentraler Bestandteil der Gespräche zur Beendigung des Krieges, der in dieser Woche in sein fünftes Jahr geht. Nach einer Schätzung ⁠der Weltbank belaufen sich die Kosten für den Wiederaufbau der Wirtschaft auf 588 ‌Milliarden Dollar.

Auch der russische Gesandte Kirill Dmitrijew ⁠wird einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass zufolge am Donnerstag zu Gesprächen mit US-Vertretern in Genf erwartet. Eine Bestätigung aus Moskau lag zunächst nicht vor.

Die USA wollen Selenskyj zufolge so schnell wie möglich eine Lösung für ‌den größten Konflikt in Europa seit ⁠dem Zweiten Weltkrieg finden. Die Positionen ⁠von Moskau und Kiew liegen jedoch weit auseinander. "Meiner Meinung nach liegen die Schwierigkeiten derzeit nicht auf der militärischen Ebene", sagte Selenskyj. Die Probleme seien der fehlende politische Wille zur Beendigung des Krieges und die Gebietsfragen. Russland fordert die Abtretung der verbleibenden 20 Prozent der Region Donezk, was die Ukraine ablehnt. Im Gegenzug hat Russland Vorbehalte gegen die von der Ukraine geforderten Sicherheitsgarantien, die die Regierung in Moskau von einem neuen Angriff abhalten sollen.

