Siemens Energy setzt auf kleinere und mittlere Zukäufe
Düsseldorf, 26. Feb (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will sein Wachstum nach den Worten von Vorstandschef Christian Bruch auch mit kleineren Übernahmen vorantreiben. "Unser Fokus liegt derzeit nicht auf großen Übernahmen, sondern vor allem auf kleinen und mittleren Transaktionen", sagte Bruch am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Berlin. Dabei habe der Konzern die Absicherung kritischer Komponenten und Lieferketten oder die Erweiterung der Netzseite mit den Themen Digitalisierung und Stabilisierung im Blick. Das seien die beiden Hauptbereiche.
(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
