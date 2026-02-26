Siemens Energy setzt auf kleinere und mittlere Zukäufe

Düsseldorf, ⁠26. Feb (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will sein Wachstum nach den Worten ‌von Vorstandschef Christian Bruch auch mit kleineren Übernahmen ⁠vorantreiben. "Unser ⁠Fokus liegt derzeit nicht auf großen Übernahmen, sondern vor allem auf kleinen und mittleren ‌Transaktionen", sagte Bruch am ‌Donnerstag auf der Hauptversammlung in Berlin. Dabei ⁠habe der Konzern die Absicherung ‌kritischer Komponenten ⁠und Lieferketten oder die Erweiterung der Netzseite mit den Themen Digitalisierung ‌und ⁠Stabilisierung im Blick. ⁠Das seien die beiden Hauptbereiche.

