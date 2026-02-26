Grünes Licht im Bundestag: Staatsaufträge nur an tarifgebundene Firmen

Berlin, 26. Feb (Reuters) - ⁠Die Vergabe öffentlicher Aufträge wird an die Einhaltung von Tarifverträgen gekoppelt. Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von Union und SPD einen entsprechenden Gesetzentwurf. Auch die Grünen votierten dafür, die AfD dagegen, die Linke enthielt sich. Das Vorhaben war innerhalb der Koalition eine Herzensangelegenheit der SPD. Der Bundesrat muss ‌noch zustimmen. Dies könnte Ende März erfolgen. Grüne und Linke kritisierten weitreichende Ausnahmen im Rüstungsbereich. Die AfD sprach von einem Eingriff in die Tarifautonomie. Lob kam von Gewerkschaften, scharfe Kritik dagegen aus ⁠der Wirtschaft, ⁠die zusätzliche Bürokratie befürchtet.

Bei öffentlichen Aufträgen ab 50.000 Euro sollen grundsätzlich nur noch Unternehmen zum Zuge kommen, die Tariflöhne zahlen. Hier haben Arbeitnehmer in der Regel bessere Bedingungen. Die SPD musste der Union aber Zugeständnisse machen. So wurden Lieferaufträge komplett aus dem Entwurf gestrichen. Damit findet das Gesetz keine Anwendung auf den reinen Warenkauf des Bundes, etwa bei Büromaterial oder IT-Hardware. Erfasst sind nun noch Bau- und ‌Dienstleistungsaufträge. Für Direktaufträge der Sicherheitsbehörden wurde der Schwellenwert auf 100.000 ‌Euro verdoppelt.

Der Arbeitgeberverband BDA sprach von einem "vermurksten Gesetz". Die Regierung predige Bürokratieabbau, schaffe aber neue komplizierte Vorschriften. Dies bemängelte auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer: Es gebe zusätzliche Nachweispflichten sowie neue Haftungsrisiken. In der Folge würden sich ⁠mittelständische Unternehmen seltener um öffentliche Aufträge bemühen und diese bei weniger Wettbewerb dann teurer für den Staat ‌werden. Es sei ein weiterer Standortnachteil. Der Digitalverband Bitkom ⁠betonte, gerade Technologie-Start-ups bräuchten einen einfacheren Zugang zu staatlichen Aufträgen. Diese würden nun aber schwieriger und dürften auch länger dauern.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sprach dagegen von einem "Meilenstein für faire Löhne". Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi betonte, derzeit arbeiteten nur noch 49 Prozent der Beschäftigten in einem tarifgebundenen Unternehmen. "Das ‌Ziel der EU sieht eine Tarifbindung von 80 ⁠Prozent vor." Früher waren drei von vier Arbeitsplätzen ⁠in Deutschland tarifgebunden.

DIGITALE LÖSUNG ERST AB 2028

Um die Einhaltung effizienter prüfen zu können, soll ein digitales Verfahren eingeführt werden. Die zuständige Prüfstelle soll Lohndaten direkt bei der Rentenversicherung abfragen können. Diese Schnittstelle soll allerdings erst zum 1. Januar 2028 in Kraft treten.

Nach Darstellung der schwarz-roten Koalition soll das neue Gesetz auch helfen, die Mittel aus dem 500 Milliarden Euro schweren Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur an tarifgebundene Unternehmen zu vergeben. Firmen ohne Tarifvertrag können mit "Lohndumping" - wie es die SPD nennt - günstigere Angebote bei öffentlichen Ausschreibungen machen. Tarifgebundene Unternehmen haben dann das Nachsehen. Im Falle von Verstößen ⁠soll es künftig Vertragsstrafen geben, Aufträge storniert oder Firmen von Ausschreibungen ausgeschlossen werden.

