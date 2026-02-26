Starke Nachfrage in Europa und USA - Toyota steigert Absatz deutlich
Tokio, 26. Feb (Reuters) - Der weltgrößte Autobauer Toyota Motor hat im vergangenen Monat so viele Autos verkauft wie noch nie in einem Januar.
Starke Nachfrage in den USA und Europa habe den Absatz um 4,7 Prozent auf 822.577 Fahrzeuge steigen lassen, teilte das Unternehmen mit. Wegen eines Modellwechsels beim beliebten Kompakt-SUV RAV4 sei die Produktion um sechs Prozent auf 735.097 Stück gefallen. Dabei seien die Herstellungszahlen in Japan um gut sechs Prozent und in den USA um fast ein Zehntel zurückgegangen, während die Produktion in China um 3,6 Prozent gewachsen sei.
