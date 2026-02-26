Starke Nachfrage in Europa und USA - Toyota steigert Absatz deutlich

Tokio, ⁠26. Feb (Reuters) - Der weltgrößte Autobauer Toyota Motor hat im vergangenen Monat so viele Autos verkauft ‌wie noch nie in einem Januar.

Starke Nachfrage in den USA ⁠und ⁠Europa habe den Absatz um 4,7 Prozent auf 822.577 Fahrzeuge steigen lassen, teilte das Unternehmen mit. Wegen ‌eines Modellwechsels beim beliebten ‌Kompakt-SUV RAV4 sei die Produktion um sechs Prozent auf ⁠735.097 Stück gefallen. Dabei seien ‌die Herstellungszahlen in ⁠Japan um gut sechs Prozent und in den USA um fast ein Zehntel ‌zurückgegangen, ⁠während die Produktion in ⁠China um 3,6 Prozent gewachsen sei.

