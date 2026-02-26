Stellantis macht wegen E-Auto-Abschreibungen hohen Verlust

Mailand, ⁠26. Feb (Reuters) - Die Opel-Mutter Stellantis ist im zweiten Halbjahr 2025 wegen milliardenschwerer Abschreibungen bei Elektromobilität tief in die roten Zahlen gerutscht. ‌Der Nettoverlust belief sich auf 20,1 Milliarden Euro, wie der Autobauer am Donnerstag ⁠mitteilte. ⁠Das bereinigte Betriebsergebnis lag ebenfalls im Minus mit 1,38 Milliarden Euro. Der Konzern verbuchte im vergangenen Jahr Abschreibungen in Höhe von 25,4 Milliarden Euro. Als ‌Grund nannte Stellantis-Chef Antonio Filosa ‌neben der gebremsten Elektroauto-Strategie auch Qualitätsprobleme bei Fahrzeugen, die er auf den Sparkurs des ⁠früheren Chefs Carlos Tavares zurückführte.

Der Nettoumsatz des ‌zweitgrößten europäischen Autokonzerns ⁠nach Volkswagen stieg im Zeitraum von Juli bis Dezember dagegen um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für ‌das laufende Jahr ⁠bekräftigte das Unternehmen seine ⁠Prognose. Diese sieht ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte Betriebsmarge im niedrigen einstelligen Bereich vor. Eine Dividende soll in diesem Jahr nicht gezahlt werden.

(Bericht von Giulio Piovaccari und Gilles Guillaume; geschrieben von Ilona Wissenbach, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)