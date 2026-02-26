Studie: Tourismus-Boom treibt Flugverkehr an

Frankfurt, 26. ⁠Feb (Reuters) - Der Flugverkehr in Deutschland wird im Sommer dank einer hohen Nachfrage nach Urlaubsreisen weiter zunehmen. Für Juli erwartet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) rund 74.100 Abflüge von deutschen Flughäfen. ‌Das sei ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das DLR am Donnerstag mit. Aufgrund des Einbruchs bei Inlandsflügen ⁠liegt die ⁠Zahl der Abflüge aber noch fast 17 Prozent unter dem Vergleichsmonat von 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Zahl der Urlaubsflüge übertrifft das Niveau von 2019 dagegen um 9,4 Prozent. "Ein Treiber der Entwicklung bleibt der touristische Luftverkehr", erklärten die ‌Forscher, die Flugplandaten von Anfang Februar ‌auswerteten.

Fast neun von zehn Flügen gehen im Sommer zu europäischen Zielen. Am stärksten frequentiert sind die klassischen Urlaubsländer Türkei, Italien und Griechenland. Den ⁠Spitzenwert als Flugziel hält die beliebte Urlaubsinsel Mallorca: Im Juli sind ‌von 23 deutschen Flughäfen aus ⁠3550 Flüge nach Palma de Mallorca geplant. Größter Anbieter am deutschen Markt ist die Lufthansa, gefolgt von ihrem Ferienflieger Eurowings, Ryanair, Condor und SunExpress. Auf touristischen Strecken herrsche ‌ein intensiver Wettbewerb. So baut ⁠der ungarische Billigflieger Wizz sein Angebot ⁠aus.

Die großen deutschen Drehkreuze entwickeln sich unterschiedlich. Während der Frankfurter Flughafen im Hochsommer rund 95 Prozent seines Vorkrisenniveaus erreicht, liegt München noch 13 Prozent darunter. Der innerdeutsche Flugverkehr ist dagegen weiter rückläufig und erreicht mit 75 Strecken nur rund die Hälfte des Niveaus von 2019. Auf diesem Markt kommt der Lufthansa-Konzern mit seinen Airlines Lufthansa, Eurowings und City Airlines ⁠auf einen Marktanteil von 92 Prozent.

