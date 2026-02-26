Swiss Prime Site plant die Ausgabe einer grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032

Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe

MEDIENMITTEILUNGAd hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zug, 26. Februar 2026

Die Anleihe ist zinslos und wird voraussichtlich einen Wandlungspreis haben, der mit einer Prämie von 20.0% bis 27.5% über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Swiss Prime Site Aktien über die nächsten vier Handelstage festgelegt wird.

In einer separaten, aber gleichzeitig stattfindenden Transaktion, hat Swiss Prime Site heute eine incentivierte Umwandlungsaufforderung an ELM B.V. gerichtet, an die sie 2023 ein Wandeldarlehen in der Höhe von CHF 275 Mio. ausgegeben hat.

Swiss Prime Site beabsichtigt, den Nettoerlös zur teilweisen Refinanzierung ihres ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM B.V., sowie zur Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen gemäss ihres Green Financing Frameworks zu verwenden.

Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site»), von Moody’s mit einem Emittenten-Rating von «A3» bewertet, plant die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032 (die «SPS Wandelanleihe»), wandelbar in bestehende Namenaktien von Swiss Prime Site (die «Aktien»).



Die SPS Wandelanleihe ist zinslos, wird zu einem Ausgabepreis von 100% ihres Nennwerts angeboten und am 5. März 2032 zum Nennwert zurückgezahlt. Unter bestimmten, für solche Wandelanleihen üblichen Umständen, kann die Wandelanleihe vorzeitig zurückgezahlt werden.



Gemäss ihren Bedingungen kann die SPS Wandelanleihe nach Wahl ihrer Inhaber, zu dem geltenden Wandlungspreis in Aktien umgewandelt werden, der voraussichtlich zunächst mit einer Prämie zwischen 20.0% und 27.5% auf dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage zwischen 26. Februar 2026 (einschliesslich) und 3. März 2026 (einschliesslich) festgelegt wird (der «Referenzkurs»). Der Wandlungspreis kann gemäss den Bedingungen der SPS Wandelanleihe angepasst werden.



Die Preisfestsetzung der SPS Wandelanleihe erfolgt auf Grundlage eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens. Die Wandlungsprämie der Anleihe wird voraussichtlich heute im Laufe des Tages kommuniziert. Der Referenzkurs wird so bald wie möglich nach dessen Festsetzung am 3. März 2026 bekannt gegeben. Die Auszahlung wird am oder um den 5. März 2026 erwartet (das «Auszahlungsdatum»).



Im Zusammenhang mit der Ausgabe der SPS Wandelanleihe hat sich Swiss Prime Site, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und regulatorischen Anforderungen, zu einer Lock-up Periode verpflichtet, die 90 Tage nach dem Auszahlungsdatum endet.



Der Nettoerlös aus der SPS Wandelanleihe wird zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM B.V. und zur Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen gemäss dem Green Financing Framework von Swiss Prime Site verwendet.



Das Angebot der SPS Wandelanleihe findet im Rahmen einer Privatplatzierung inner- und ausserhalb der Schweiz statt. Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre von Swiss Prime Site wurden ausgeschlossen. Ein Antrag auf Zulassung und Handel der SPS Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange oder einem anderen Handelsplatz in der Schweiz kann zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden. Die SPS Wandelanleihe wird kein Rating haben. Diese Medienmitteilung ist nur als eine Zusammenfassung bestimmter wesentlicher Bedingungen der SPS Wandelanleihe zu sehen. Sämtliche vorstehenden Angaben zur SPS Wandelanleihe erfolgen vorbehaltlich der vollständigen Bedingungen der SPS Wandelanleihe.



Separate, gleichzeitige Transaktion bezüglich der ausstehenden Wandelanleihe in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM Swiss Prime Site hat heute auch eine incentivierte Umwandlungsaufforderung an ELM B.V. gerichtet, ein sogenanntes «Repackaging Vehicle», an das sie im Jahr 2023 ein Wandeldarlehen in Höhe von CHF 275 Mio. (das «Wandeldarlehen») ausgegeben hat (und das seinerseits eine Umtauschanleihe (die «ELM-Umtauschanleihe») zu Bedingungen ausgegeben hat, die den Bedingungen des Wandeldarlehens entsprechen). Damit wird ELM B.V. zur Umwandlung dieses Wandeldarlehens innerhalb eines bestimmten Zeitraums gegen einen Barausgleichsbetrag, der gemäss den Bedingungen des Wandeldarlehens fällig ist (aber unter Bezugnahme auf denselben Zeitraum berechnet wird, der für die Berechnung des Referenzkurses verwendet wird), zuzüglich eines zusätzlichen Barbetrags als Anreiz, wie in der entsprechenden Mitteilung separat beschrieben, aufgefordert. ELM B.V. hat angekündigt, dass es ein gleichwertiges Angebot an die Inhaber der ELM-Umtauschanleihe richten wird.



Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennbetrags des Wandeldarlehens ausstehen, kann Swiss Prime Site das ausstehende Wandeldarlehen gemäss den Bedingungen des Wandeldarlehens zu seinem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen zurückkaufen. Swiss Prime Site beabsichtigt, diese Option auszuüben, wenn die entsprechenden Umstände eintreten. Darüber hinaus beabsichtigt Swiss Prime Site, nach Abschluss der incentivierten Umwandlungsaufforderung von der Option Gebrauch zu machen, alle späteren Ausübungen des Umwandlungsrechts aus dem Wandeldarlehen in bar zu begleichen.

