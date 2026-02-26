TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call) 07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: FMC, Geschäftsbericht ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26 00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig) 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26 07:00 FIN: BIP Q4/24 08:00 SWE: BIP Q4/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26 09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 09:00 CHE: BIP Q4/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi