Telekom mit starken Zahlen und optimistischem Ausblick

(Reuters) - Ein robustes Auslandsgeschäft gibt der Deutschen Telekom Rückenwind. Daher legte der Bonner Konzern am ‌Donnerstag einen überraschend optimistischen Ausblick vor. "Wir liefern weiterhin verlässliches und nachhaltiges Wachstum", ⁠sagte ⁠Firmenchef Tim Höttges. Umsatz und operativer Gewinn stiegen 2025 um jeweils knapp drei Prozent auf 119,08 beziehungsweise 44,24 Milliarden Euro. ‌Für das laufende Jahr ‌peilt die Telekom einen Anstieg des Betriebsgewinns um etwa sieben Prozent ⁠auf 47,4 Milliarden Euro an.

Wachstumstreiber für ‌die Telekom ⁠war im vergangenen Jahr erneut die US-Tochter T-Mobile. Sie steigerte ihren Umsatz um 4,1 Prozent. ‌Die europäischen ⁠Auslandsgesellschaften legten um 2,5 ⁠Prozent zu. Auf dem deutschen Heimatmarkt musste der Konzern dagegen einen Rückgang um 0,4 Prozent hinnehmen.