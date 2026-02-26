UBS Schweiz beginnt Ende März mit Abschaltung von Credit-Suisse-Plattformen
Zürich, 26. Feb (Reuters) - Die Großbank UBS sieht sich bei der Migration von ehemaligen Credit-Suisse-Kunden auf die eigenen IT-Systeme auf der Zielgeraden. "Wir haben noch ein Switchover-Event, wo wir die restlichen Kundenbeziehungen übertragen", erklärte Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse am Donnerstag auf der Anlegermesse "FINANZ26". Dabei handle es sich mehrheitlich um in der Schweiz gebuchte internationale Kunden. "Für die heimischen Kunden sind wir schon wirklich fast durch." Ende März beginne die UBS dann, die Credit-Suisse-Plattformen abzuschalten. Dieser Prozess dürfte dann bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, sagte sie weiter.
