UBS Schweiz beginnt Ende März mit Abschaltung von Credit-Suisse-Plattformen

Zürich, ⁠26. Feb (Reuters) - Die Großbank UBS sieht sich bei der Migration von ehemaligen Credit-Suisse-Kunden ‌auf die eigenen IT-Systeme auf der Zielgeraden. "Wir haben noch ein ⁠Switchover-Event, ⁠wo wir die restlichen Kundenbeziehungen übertragen", erklärte Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse am Donnerstag auf der Anlegermesse "FINANZ26". Dabei ‌handle es sich mehrheitlich ‌um in der Schweiz gebuchte internationale Kunden. "Für die heimischen ⁠Kunden sind wir schon wirklich ‌fast durch." ⁠Ende März beginne die UBS dann, die Credit-Suisse-Plattformen abzuschalten. Dieser Prozess dürfte ‌dann bis ⁠Ende des Jahres ⁠abgeschlossen sein, sagte sie weiter.

