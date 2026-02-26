Ukraine-Gespräche über Wiederaufbau im Schatten schwerer Angriffe

Genf/Kiew, 26. Feb (Reuters) - ⁠Ungeachtet neuer schwerer russischer Luftangriffe haben Vertreter der Ukraine und der USA am Donnerstag in Genf Beratungen über den Wiederaufbau des Landes aufgenommen. Auf ukrainischer Seite führt Rustem Umerow, Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, die Delegation an. Er trifft auf den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Ein ukrainischer ‌Regierungsvertreter hatte den Beginn der Gespräche für die Mittagszeit angekündigt.

Überschattet wurde das Treffen von massiven russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge feuerte das russische Militär in der Nacht ⁠420 Drohnen und ⁠39 Raketen auf die Ukraine ab. Es habe Dutzende Verletzte und Schäden in acht Regionen gegeben. Außenminister Andrij Sybiha forderte angesichts der "sinnlosen" Gewalt erneut verschärfte Sanktionen gegen Russland und mehr militärische Unterstützung. "Während die ganze Welt von Moskau ein Ende dieses sinnlosen Krieges fordert, setzt Putin auf mehr Terror, Angriffe und Aggression", sagte Sybiha.

Der Wiederaufbau der Ukraine gilt als zentraler Bestandteil der umfassenderen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges, der in dieser ‌Woche in sein fünftes Jahr ging. Die Regierung in Kiew hofft, ‌in den kommenden zehn Jahren rund 800 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln zu mobilisieren. Eine am Montag veröffentlichte Schätzung der Weltbank beziffert die Kosten für den Wiederaufbau der Wirtschaft derzeit auf 588 Milliarden Dollar. Diese Berechnung ⁠basiert auf Daten bis Ende 2025.

Die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung stecken allerdings fest. Ukrainische und russische Unterhändler ‌hatten sich in der vergangenen Woche ebenfalls in Genf zu ⁠einer dritten Runde unter US-Vermittlung getroffen, ohne jedoch einen Durchbruch zu erzielen. Hauptstreitpunkt bleibt der Gebietsanspruch: Russland fordert die Abtretung der verbleibenden 20 Prozent der Industrieregion Donezk, die noch unter ukrainischer Kontrolle stehen. Die Regierung in Kiew lehnt das kategorisch ab.

"SOLCHE KÄLTE IN MEINER SEELE"

Hoffnung setzt die ‌Ukraine auf direkte Gespräche auf höchster Ebene. Selenskyj und ⁠Trump verständigten sich am Mittwoch in einem Telefonat ⁠darauf, dass die nächste Runde der trilateralen Gespräche mit Russland im März in ein Gipfeltreffen der Staatschefs münden soll. "Dies ist der einzige Weg, alle komplexen und sensiblen Probleme zu lösen und den Krieg endlich zu beenden", erklärte Selenskyj nach dem Gespräch, an dem auch Witkoff und Kushner teilnahmen.

Die Zivilbevölkerung leidet unter der ständigen Bedrohung. "Wissen Sie, obwohl vier Jahre Krieg vergangen sind, spüre ich jedes Mal, wenn der Alarm ertönt, solche Angst, solche Kälte in meiner Seele", sagte die 62-jährige Kunstlehrerin Larysa Fuzik in Kiew. Russland konzentriert seine Angriffe seit Monaten auf den ukrainischen Energiesektor, was immer wieder zu großflächigen Stromausfällen führt. ⁠Bei Eiseskälte mussten Millionen von Menschen ohne Heizung auskommen. Die Regierung in Moskau bestreitet, gezielt Zivilisten anzugreifen.

(Bericht von Emma Farge und Pavel PolityukBearbeitet von Alexander Ratz Redigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)