USA-Iran-Gespräche in Genf "ernsthaft" - aber Klärungsbedarf

Genf, 26. Feb (Reuters) - Die dritte ⁠Runde indirekter Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran verläuft nach Darstellung des Vermittlers Oman bislang konstruktiv.

Allerdings gibt es offenbar noch einigen Klärungsbedarf. "Wir haben heute kreative und positive Ideen in Genf ausgetauscht", teilte Außenminister Badr Albusaidi am Donnerstag mit, nachdem sich beide Seiten am Nachmittag für eine Pause zurückgezogen hatten. Die Gespräche würden im Laufe des Tages fortgesetzt. "Wir hoffen auf mehr Fortschritte." Ein ranghoher Vertreter des Irans sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei möglich, eine Rahmenvereinbarung für ein ‌Abkommen zu erzielen. Allerdings müssten die USA dafür "nukleare von nicht-nuklearen Fragen" trennen. Auch sei es nötig, verbliebene Lücken während der Gespräche zu schließen. Der Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, beschrieb die Verhandlungen als intensiv und ernsthaft. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums forderte, das Recht des ⁠Irans auf eine friedliche ⁠Nutzung von Atomenergie anzuerkennen und Sanktionen aufzuheben.

Von US-Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor. Im Fokus steht der seit Jahrzehnten anhaltende Streit über das Atomprogramm der Islamischen Republik. Allerdings geht es den USA auch um das iranische Raketenprogramm. US-Außenminister Marco Rubio hatte am Mittwoch erklärt, die Weigerung des Irans, über sein Raketenprogramm zu verhandeln, sei ein großes Problem. Die Raketen seien "einzig dazu bestimmt, Amerika anzugreifen". Außerdem bedrohten sie die regionale Stabilität. Die USA haben mit einem Militärschlag gedroht, sollte keine Einigung gelingen. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass er eine diplomatische Lösung bevorzuge. Gleichzeitig hat er aber einen massiven ‌Truppenaufmarsch in der Region angeordnet. Mehrere Länder haben aus Sorge vor einer militärischen Eskalation damit ‌begonnen, Personal aus dem Nahen Osten abzuziehen. Vor Reisen in den Iran wird ausdrücklich gewarnt.

IRAN BETEUERT: WERDEN KEINE ATOMWAFFEN ENTWICKELN

Der Iran sagte kurz vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde zu, ernsthaft und flexibel in die Gespräche zu gehen. Gleichzeitig widersprach Präsident Massud Peseschkian abermals Vorwürfen, wonach sein Land heimlich nach Atomwaffen strebt. Der oberste Führer Ajatollah ⁠Ali Chamenei habe Massenvernichtungswaffen verboten. Das bedeute ganz klar, "dass Teheran keine Atomwaffen entwickeln wird". Chamenei ist das geistliche und politische Oberhaupt des Irans und hat ‌bei wichtigen Entscheidungen wie dem Atomprogramm das letzte Wort.

Das Misstrauen in den ⁠USA und anderen westlichen Staaten sowie bei Irans Erzfeind Israel ist jedoch groß. Der Iran unterliegt zahlreichen internationalen Sanktionen, die seiner Wirtschaft erheblich zusetzen. Das befeuert die Unzufriedenheit und das Leid in der Bevölkerung. Jüngst sah sich die Führung in Teheran abermals mit Massenprotesten konfrontiert. Sie ließ diese brutal niederschlagen, Tausende Menschen wurden getötet.

Die Verhandlungen unter Vermittlung des Omans wurden in diesem Monat wieder aufgenommen, um ‌einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Für die USA nahmen der Sondergesandte Steve ⁠Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner teil. Die iranische Delegation ⁠wird von Außenminister Abbas Araghtschi geleitet. "Ein Abkommen ist in Reichweite, aber nur, wenn die Diplomatie Vorrang hat", erklärte er am Dienstag auf der Plattform X.

FLUGZEUGTRÄGER AUF DEM WEG IN DIE REGION

Doch die Sorge vor einer militärischen Eskalation hält Politik und Finanzmärkte weiter in Atem. Trump hatte am 19. Februar eine Einigung mit dem Iran binnen zehn bis 15 Tagen gefordert. Andernfalls würden "sehr schlimme Dinge" geschehen. Gleichzeitig ist die größte US-Militärverlegung in den Nahen Osten seit der Invasion des Iraks im Jahr 2003 im Gange. Der größte US-Flugzeugträger, die "USS Gerald R. Ford", lief am Donnerstag aus einem Hafen bei der griechischen Insel Kreta aus. Das Schiff wird am Freitag in der Nähe von Haifa in Nordisrael erwartet. Zudem haben die USA nach Angaben eines US-Vertreters rund ein Dutzend F-22-Kampfflugzeuge nach Israel verlegt. Das Pentagon lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Im Juni vergangenen Jahres ⁠hatten die USA gemeinsam mit Israel iranische Atomanlagen angegriffen. Der Iran hat für den Fall eines erneuten Angriffs mit scharfer Vergeltung gedroht.

