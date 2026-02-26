USA und Iran starten in dritte Verhandlungsrunde

Genf, 26. Feb (Reuters) - ⁠In Genf hat die dritte Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran begonnen. Das meldeten iranische Staatsmedien am Donnerstagvormittag. Ziel ist eine Lösung des seit Jahrzehnten anhaltenden Streits über das iranische Atomprogramm. Die USA haben mit einem Militärschlag gedroht, sollte keine Einigung gelingen. Präsident Donald Trump hat erklärt, dass er eine diplomatische Lösung bevorzuge. Gleichzeitig hat er aber einen massiven Truppenaufmarsch in der Region angeordnet. Mehrere Länder haben aus Sorge ‌vor einer militärischen Eskalation damit begonnen, Personal aus dem Nahen Osten abzuziehen. Vor Reisen in den Iran wird ausdrücklich gewarnt.

Der Iran sagte kurz vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde zu, ernsthaft und flexibel in die Gespräche zu gehen. Gleichzeitig widersprach Präsident Massud ⁠Peseschkian abermals Vorwürfen, wonach ⁠sein Land heimlich nach Atomwaffen strebt. Der oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei habe Massenvernichtungswaffen verboten. Das bedeute ganz klar, "dass Teheran keine Atomwaffen entwickeln wird". Chamenei hat im Iran bei wichtigen Entscheidungen wie etwa dem Atomprogramm das letzte Wort.

KNACKPUNKT RAKETENPROGRAMM

Das Misstrauen in den USA und anderen westlichen Staaten sowie bei Irans Erzfeind Israel ist jedoch groß. Zudem geht es den USA nicht nur um das Atom-, sondern auch um das iranische Raketenprogramm. US-Außenminister Marco Rubio hatte am Mittwoch erklärt, die Weigerung des Iran, über sein Raketenprogramm zu verhandeln, ‌sei ein "großes Problem". Die Raketen seien "einzig dazu bestimmt, Amerika anzugreifen". Außerdem bedrohten sie ‌die regionale Stabilität. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte gleichwohl am Donnerstag gegenüber dem Sender Press TV, die Gespräche würden sich ausschließlich auf Nuklearthemen und die Aufhebung von Sanktionen konzentrieren. Der Iran unterliegt zahlreichen internationalen Sanktionen, die seiner Wirtschaft erheblich zusetzen. Das befeuert die Unzufriedenheit und das Leid ⁠in der Bevölkerung. Jüngst sah sich die Führung in Teheran abermals mit Massenprotesten konfrontiert. Sie ließ diese brutal niederschlagen, zahlreiche Menschen wurden ‌getötet.

An den indirekten Gesprächen in Genf sollen für die USA der Sondergesandte ⁠Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner teilnehmen. Die iranische Delegation wird von Außenminister Abbas Araghtschi geleitet. Als Vermittler tritt erneut Omans Außenminister Badr Albusaidi auf. Die Verhandlungen wurden in diesem Monat wieder aufgenommen, um einen Weg aus der Sackgasse zu finden. "Ein Abkommen ist in Reichweite, aber nur, wenn die Diplomatie Vorrang hat", erklärte Araghtschi am Dienstag auf ‌der Plattform X.

FLUGZEUGTRÄGER AUF DEM WEG IN DIE REGION

Doch die Sorge ⁠vor einer militärischen Eskalation hält Politik und Finanzmärkte weiter in ⁠Atem. Trump hatte am 19. Februar eine Einigung mit dem Iran binnen zehn bis 15 Tagen gefordert. Andernfalls würden "sehr schlimme Dinge" geschehen. Gleichzeitig ist die größte US-Militärverlegung in den Nahen Osten seit der Invasion des Irak im Jahr 2003 im Gange. Der größte US-Flugzeugträger, die "USS Gerald R. Ford", lief am Donnerstag aus einem Hafen bei der griechischen Insel Kreta aus. Das Schiff wird am Freitag in der Nähe von Haifa in Nordisrael erwartet. Zudem haben die USA nach Angaben eines US-Vertreters rund ein Dutzend F-22-Kampfflugzeuge nach Israel verlegt. Das Pentagon lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Im Juni vergangenen Jahres hatten die USA gemeinsam mit Israel iranische Atomanlagen angegriffen. Der Iran hat für den Fall eines erneuten Angriffs mit scharfer Vergeltung gedroht.

Die Ölpreise zogen am Donnerstag leicht ⁠an. Befürchtet werden Lieferunterbrechungen im Falle eines militärischen Konflikts. Saudi-Arabien erhöht als Vorkehrung einem Insider zufolge seine Ölproduktion und -exporte.

