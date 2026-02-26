Verfassungsschutz darf AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextrem einstufen

Berlin, 26. Feb (Reuters) - ⁠Der Verfassungsschutz darf die AfD vorläufig nicht als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" einstufen und beobachten. Das Verwaltungsgericht Köln untersagte dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) am Donnerstag in einem Eilbeschluss die entsprechende Hochstufung sowie deren öffentliche Bekanntgabe. Das Verbot gilt bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens in erster Instanz. Damit erzielte die ‌Partei einen juristischen Teilerfolg gegen den Inlandsgeheimdienst. AfD-Co-Chefin Alice Weidel bezeichnete die Gerichtsentscheidung als "großen Sieg".

Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass zwar weiterhin ein "starker Verdacht" verfassungsfeindlicher Bestrebungen bestehe. Es ⁠fehle jedoch nach ⁠gegenwärtigem Erkenntnisstand die hinreichende Gewissheit, dass die Partei in ihrer Gesamtheit von diesen Bestrebungen geprägt sei. Das BfV hatte die AfD im Mai 2025 vom "Verdachtsfall" zur "gesichert rechtsextremistischen Bestrebung" hochgestuft. Dagegen hatte die Partei geklagt.

Die Kölner Richter sahen in Teilen des AfD-Wahlprogramms 2025 zwar klare Verstöße gegen die Verfassung. Forderungen wie ein Verbot von Minaretten und Muezzinrufen oder ein Kopftuchverbot im ‌öffentlichen Dienst seien mit der Religionsfreiheit und der Menschenwürde ‌unvereinbar. Diese einzelnen Punkte reichten jedoch nicht aus, um der Gesamtpartei eine verfassungsfeindliche Grundtendenz zu attestieren.

BESCHWERDE KANN EINGELEGT WERDEN

Auch beim Thema "Remigration" fehlten dem Gericht zufolge konkrete Belege für verfassungsfeindliche Pläne, die die gesamte Partei ⁠prägten. Der Begriff bleibe in den Äußerungen der Partei diffus. Es sei nicht mit der ‌erforderlichen Gewissheit belegt, dass die AfD deutsche Staatsangehörige ⁠mit Migrationshintergrund rechtlich schlechterstellen oder undifferenziert ausweisen wolle. Das BfV habe seine Einschätzung ausschließlich auf offene Quellen gestützt und keine nachrichtendienstlichen Informationen über etwaige geheime Pläne vorgelegt.

"Nicht nur darf der Bundesverfassungsschutz die AfD nicht mehr als 'gesichert rechtsextrem' führen, das Verwaltungsgericht Köln ‌schob mit seinem Beschluss auch den Verbotsfanatikern ⁠indirekt einen Riegel vor", erklärte die Co-Parteivorsitzende Weidel ⁠auf der Plattform X. "Ein großer Sieg nicht nur für die AfD, sondern auch für Demokratie und Rechtsstaat!" Gegen den Beschluss (Aktenzeichen: 13 L 1109/25) kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster eingelegt werden.

In der Politik wird seit längerem über die Möglichkeit diskutiert, ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten. Ein solches Verfahren müsste von einem Verfassungsorgan, also entweder der Bundesregierung, dem Bundestag oder dem Bundesrat angestrengt werden. Entscheiden darüber müsste das Bundesverfassungsgericht. Der Verfassungsschutz hatte im Mai vergangenen Jahres entschieden, die Partei auch auf Bundesebene als ⁠gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Bei mehreren AfD-Landesverbänden ist dies bereits der Fall. Gegen die Entscheidung des BfV reichte die Bundespartei umgehend Klage ein.

