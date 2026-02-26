Vier Tote bei Schusswechsel zwischen Schnellboot aus USA und kubanischer Patrouille

Havanna, ⁠25. Feb (Reuters) - In kubanischen Gewässern sind nach Angaben der Regierung in Havanna bei einem Schusswechsel mit einem Boot aus den USA vier ‌Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden.

Ein Schnellboot aus Florida habe in kubanischen ⁠Hoheitsgewässern das ⁠Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet, teilte das Innenministerium mit. Die Grenzschützer hätten daraufhin das Feuer erwidert. Alle vier Todesopfer sowie sechs der Verletzten befanden sich den ‌Angaben zufolge an Bord des ‌Schnellboots. Auf kubanischer Seite sei der Kommandeur eines Patrouillenboots verwundet worden. Die verletzten Angreifer ⁠würden medizinisch versorgt.

Zu dem Vorfall kam es ‌vor dem Hintergrund ⁠wachsender Spannungen zwischen den beiden Staaten. Die USA haben nahezu sämtliche Öllieferungen auf die Karibikinsel blockiert und den ‌Druck auf die ⁠kommunistische Regierung damit erhöht. ⁠Zudem nahmen US-Streitkräfte am 3. Januar den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro in Caracas fest und entmachteten damit einen der wichtigsten Verbündeten Kubas.

(Bericht von Daniel Trotta, geschrieben von Hans Busemann; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)