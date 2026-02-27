Telekommunikationsunternehmen
1&1 und United Internet steigen nach Übernahmespekukationen zweistellig
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Shutterstock
Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben.
Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit 1&1, einer Tochter von United Internet, über eine Übernahme. Der Kaufpreis soll demnach zwischen 4,5 bis fünf Milliarden Euro liegen.
Die Nachricht ließ die im SDax notierten 1&1-Anteile um gut 10 Prozent steigen und half auch den Anteilen von United Internet im MDax um fast 12 Prozent nach oben, womit diese ihren Abwärtstrend seit Mitte Januar brechen könnten. Telefonica gewannen in Madrid zwei Prozent.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Ausblick Aktien New YorkVerluste an der Wall Street erwartet - Iran-Konflikt und schwaches US-Wachstum20. Feb. · dpa-AFX
Aktie fälltMobilfunk-Konzern Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurückgestern, 11:35 Uhr · dpa-AFX
T-Mobile US ist der TreiberTelekom mit starken Zahlen und optimistischem Ausblickgestern, 08:12 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:00 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista