ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des vierten Quartals 2025 sei etwas mau gewesen, schrieb Andrew Ross am Freitag nach Geschäftszahlen des Essenslieferdienstes. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Delivery Hero
Barclays
BARCLAYS ADR
Delivery Hero (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Schwache Nachfrage in den USA und China
Spirituosenkonzern Diageo stutzt Dividende - Aktie stürzt ab25. Feb. · dpa-AFX
Spirituosenkonzern Diageo stutzt Dividende - Aktie stürzt ab
Weitere Artikel