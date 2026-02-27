ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 100 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber stehe im Sektor gegen die KI-Konkurrenz am besten da, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Diese dunkle Wolke dürfte aber zunächst nicht verschwinden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgengestern, 12:26 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP 2: Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgengestern, 16:28 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:00 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista