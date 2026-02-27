ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel bleibt 20,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Iberdrola mit einem unveränderten Kursziel von 20,50 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Alberto Gandolfi begründete dies am Freitag mit der Kursrally und geringem Restpotenzial. Andere Versorger wiesen ähnliche Wachstumsprofile auf, seien aber noch günstiger zu haben. Er verwies explizit auf Enel, SSE, Engie und Eon./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

