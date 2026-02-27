ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Lichtblick sei die Rückkehr auf den Wachstumsweg auf vergleichbarer Basis beim Bruttowarenwert (GMV) in Asien, schrieb Giles Thorne am Freitag nach den Zahlen des Essenslieferdienstes. Dies sei der Eckpfeiler seiner Anlagestory./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
