ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 195 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die anhaltend starke Performance von Specialty Chemicals bestätigt, angeführt von Kreatin und Nitroguanidin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
