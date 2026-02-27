ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 31 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 25,20 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend nach dem Bericht. Auch nach der Rally könnten die Aktien weiterlaufen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aixtron
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Chiphersteller
Nvidia-Zahlen ernten Analystenlob - Aktie fällt dennochgestern, 14:33 Uhr · dpa-AFX
Nvidia-Zahlen ernten Analystenlob - Aktie fällt dennoch
Wertvollster börsennotierter Konzern der Welt
Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltendgestern, 09:05 Uhr · dpa-AFX
Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend
Weitere Artikel