ANALYSE-FLASH: RBC belässt Rio Tinto auf 'Sector Perform' - Ziel 5900 Pence

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Bergbaubranche sei bisher, dass Partnerschaften wohl der Weg seien, um das Wachstum anzukurbeln und Wert zu schöpfen, schrieb Ben Davis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Viele Diskussionen gebe es über den richtigen Umgang mit China - Nähe suchen wie bei Rio oder Abstand halten wie bei BHP./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

