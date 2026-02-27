APA ots news: FMA rät zu Umsicht bei Gold nach Kursrallye und Preiskapriolen

dpa-AFX · Uhr
    Gestiegenes Interesse an Barren und Münzen ruft auch Betrüger  
auf den Plan. FMA-Informationsreihe "Reden wir über Geld" 
informiert über Geldwäsche-Aspekten der Gold-Anlage! 

Wien (APA-ots) - Gold gilt weithin als " sicherer Hafen " in Krisenzeiten  
und in 
Phasen politischer Unsicherheit. Dieses Image hat den Preis des 
Edelmetalls in jüngster Zeit auf Rekordwerte getrieben. Auch nach 
signifikanten Aufs und Abs in den ersten Wochen des Jahres 2026 gibt 
es weiterhin großes Interesse an Kauf und Verkauf von Barren und 
Münzen wie dem bekannten Wiener Philharmoniker, an Gold als 
Anlageobjekt und Wertspeicher. 

Der Goldhandel selbst unterliegt nicht der Aufsicht durch die 
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA). Anfragen und Eingaben von 
Verbraucher:innen bei der FMA zeigen aber, dass der Drang zum gelben 
Metall auch fragwürdige Anbieter auf den Plan ruft. Die FMA rät 
Konsument:innen zu Vorsicht und Skepsis bei außergewöhnlichen 
Rabatten, Lieferfristen und intransparenten Geschäftsmodellen, die 
den Wunsch nach einer sicheren Anlage ins Gegenteil verkehren. 

Beimischungen von Gold können grundsätzlich sinnvoll sein, 
bringen aber auch spezifische Risiken und Kosten mit sich. Beim 
Erwerb ist auf seriöse, verlässliche Bezugsquellen zu achten. Bei 
physischem Gold sollten zudem Sicherheitsaspekte sowie die Kosten der 
Lagerung und Versicherung berücksichtigt werden. Da Gold keine 
laufenden Erträge wie Zinsen oder Dividenden abwirft, fallen 
Anschaffungs-, laufende Verwahr- und gegebenenfalls 
Transaktionskosten besonders ins Gewicht und können die Rendite 
maßgeblich beeinflussen. 

Geldwäsche-Aspekte des Gold-Handels 

Gold gehört dem, der es in Händen hält und ist als anonymer, 
hochkonzentrierter, gut transportierbarer Wertspeicher mit weltweiter 
Akzeptanz daher leider auch geeignet für die Geldwäscherei - ebenso 
wie Bargeld. Banken und Goldhändler müssen daher auch beim An- und 
Verkauf von Gold gewisse Sorgfaltspflichten einhalten, um dem 
Missbrauch vorzubeugen. 

Die neueste Ausgabe der FMA-Informationsreihe "Reden wir über 
Geld" informiert Verbraucher:innen über die wichtigsten Aspekte der 
Geldwäscheprävention. Dabei geht es vor allem um die Identifikation 
beim Kauf und Verkauf von Gold, und um den Nachweis der 
Mittelherkunft . Diese Pflichten gelten in der Regel ab einer 
Transaktionssumme von 10.000 (bei Goldhändlern) bzw. 15.000 (bei 
Finanzinstituten). Sie bedeuten übrigens keinen Generalverdacht, 
sondern dienen - wie Passkontrollen an der Grenze oder 
Sicherheitsscans am Flughafen - einfach dazu, es Kriminellen schwerer 
zu machen. 

Wichtig ist hier aus Sicht der Kund:innen: Banken und Goldhändler 
müssen sich ein Bild darüber machen, wie groß das Risiko der 
Geldwäsche ist . Diese Einschätzung fällt naturgemäß leichter, wenn 
man die Kund:innen, deren Vermögens- und Einkommenssituation und ihre 
Transaktionsgeschichte bereits kennt - etwa bei der Hausbank. Fragen 
tauchen vor allem dann auf, wenn die Beträge ungewöhnlich hoch oder 
die Verhältnisse unbekannt sind. 

Unterlagen wie etwa Rechnungen für den Erwerb des Goldes sind der 
einfachste Nachweis. Wenn die Barren oder Münzen aber ein Geschenk 
oder ein Erbe waren oder vor langer Zeit angeschafft wurden, dann 
kann die Mittelherkunft auch anders plausibel dargestellt werden - 
beispielsweise mit Fotos, Geschenkbillets, Nachlassunterlagen, 
Belegen über den Kauf eines Tresors, der Erhöhung einer 
Hausratversicherung oder der Anmietung eines Schließfachs. 

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" können Sie hier 
herunterladen. Weitere Informationen zum Thema Gold: 

- "Reden wir über Geld" zum Thema Goldsparpläne 

- WKÖ-Informationen zur Vermittlung von Goldanlagen 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

