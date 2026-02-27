APA ots news: Kommunalkredit meldet solide operative Performance

    2025 geprägt von starker Nachfrage im Infrastruktur- und  
Energiesektor - aber auch von branchenspezifischen 
Herausforderungen, die zu hohen Risikovorsorgen führten 

Wien, 27.02.2026 (APA-ots) - - 

Neugeschäftsvolumen >EUR 2,0 Mrd. 

Operatives Ergebnis EUR 119,0 Mio. 

Jahresüberschuss nach Steuern EUR 13,5 Mio. aufgrund hoher 
Risikovorsorgen im Glasfasersektor 

NPL-Quote 7 % 

Gesamtkapitalquote 19,6 % 

Cost-Income-Ratio <40 % 

Covered-Bond-Rating auf AA+ angehoben 

Tier-II-Anleiheemission mit einem Volumen von EUR 150 Mio. 3,6- 
fach überzeichnet 

EUR 500 Mio. öffentliche Senior-Preferred-Anleihe 2,6-fach 
überzeichnet 

Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat heute ihr 
Jahresergebnis 2025 bekannt gegeben, das eine robuste 
Neugeschäftsentwicklung und eine operative Widerstandsfähigkeit 
zeigt. Allerdings haben erhöhte Kreditrisikovorsorgen, die vor allem 
auf negative Entwicklungen in einigen europäischen Glasfasermärkten 
zurückzuführen sind, zu hohen Risikokosten geführt. Dennoch konnte 
die Bank ihre starke Kapital- und Liquiditätsposition behaupten und 
gleichzeitig ihre Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur- und 
Energiefinanzierung in ganz Europa weiter ausbauen, was sich in einer 
soliden Geschäftsentwicklung widerspiegelt. 

In einem Jahr, das von geopolitischer Unsicherheit, sinkenden 
Zinsen und Konsolidierungsdruck in Teilen des Marktes für digitale 
Infrastruktur geprägt war, erzielte die in Wien ansässige Spezialbank 
ein Neugeschäft von knapp EUR 2,1 Mrd. und bekräftigte damit ihre 
Position als starke Expertin für Infrastrukturfinanzierungen in 
Europa. 

Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, kommentiert: "2025 war 
ein herausforderndes Jahr, aber wir sind gut aufgestellt. Wir haben 
sektorspezifische Risiken angegangen und gleichzeitig eine starke 
Kapitalausstattung und Liquidität beibehalten. Wir konzentrieren uns 
weiterhin auf das, was wir am besten können - die Finanzierung und 
Beratung im Bereich Energie und Infrastruktur in Europa. Der 
strukturelle Investitionsbedarf in diesem Bereich ist immens, und 
sowohl öffentliche Stellen als auch private Investoren werden 
zunehmend auf spezialisierte Finanzierungspartner angewiesen sein. 
Die Kommunalkredit ist gut positioniert, um diese Rolle zu erfüllen." 

Zwtl.: Umsatzwachstum durch Nachfrage im Infrastrukturbereich 

Das Neugeschäft beschleunigte sich mit einem im 
Vorjahresvergleich sehr starken letzten Quartal. Das Neugeschäft von 
insgesamt EUR 2,08 Mrd. (2024: EUR 2,28 Mrd.) spiegelt die anhaltende 
Nachfrage nach Finanzierungen in den Bereichen Energie, Verkehr, 
digitale und soziale Infrastruktur wider. 

Die Normalisierung der Zinssätze im Jahr 2025 wirkte sich auf das 
Gesamtergebnis aus, die Kernerträge der Kommunalkredit stiegen um 4 % 
. Das operative Ergebnis vor Risikovorsorge belief sich auf EUR 119,0 
Mio., das Ergebnis einer soliden zugrundeliegenden Geschäftstätigkeit 
und Kostendisziplin. Die Cost-Income-Ratio von unter 40 % bleibt eine 
der strukturellen Stärken der Kommunalkredit und unterstützt die 
Ertragsstabilität in volatilen Marktumfeldern. 

Zwtl.: Glasfasersektor belastet Ergebnis stark 

Die positive operative Dynamik wurde jedoch durch erhebliche 
Risikovorsorgen überschattet. Der Hauptgrund für den Ergebnisdruck im 
Jahr 2025 war die Verschlechterung bei bestimmten europäischen 
Glasfaserprojekten, die 2025 insbesondere in Großbritannien und 
Deutschland eine zyklische und strukturelle Konsolidierung erlebten. 
Mehrere Projekte waren angesichts eines restriktiveren 
Finanzierungsumfelds mit Liquiditätsengpässen konfrontiert, während 
Sponsoren und Kreditgeber nur begrenzt bereit waren, zusätzliches 
Kapital zuzuführen. Wie viele andere Infrastrukturkreditgeber war 
auch die Kommunalkredit davon betroffen und bildete erhebliche 
Risikovorsorgen. Infolgedessen sank der Gewinn nach Steuern auf EUR 
13,5 Mio. (2024: EUR 96,3 Mio.), die NPL-Quote stieg auf 7,0 % (2024: 
2,8 %). 

Zwtl.: Kapitalstärke und Liquidität bleiben robust 

Ein positives Nettoergebnis, vollständig einbehaltene Gewinne und 
ein umsichtiges Kapitalmanagement haben es der Bank ermöglicht, eine 
sehr starke Kapitalbasis aufrechtzuerhalten. Die Eigenmittel beliefen 
sich auf EUR 862 Mio., die Gesamtkapitalquote lag mit 19,6 % deutlich 
über den regulatorischen Anforderungen von 14,8 % sowie den internen 
Mittelfristzielen. Die starke Kapitalausstattung, die hohen 
Risikovorsorgen und ein Liquiditätspuffer von mehr als EUR 1 Mrd. zum 
Jahresende zeugen von einem umsichtigen Risiko- und 
Liquiditätsmanagement. 

Zwtl.: Starker Zugang zum Kapitalmarkt und verbessertes Rating für 
gedeckte Schuldverschreibungen 

Das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell der 
Kommunalkredit blieb auch 2025 ungebrochen. Im März platzierte die 
Bank erfolgreich eine öffentliche Senior-Preferred-Anleihe im Wert 
von EUR 500 Mio., die 2,6-fach überzeichnet war. Im Juni emittierte 
sie ihre erste öffentliche Tier-II-Anleihe im Wert von EUR 150 Mio., 
die 3,6-fach überzeichnet war und eine breite internationale 
institutionelle Nachfrage auf sich zog. 

S&P Global Ratings bestätigte das langfristige Emittenten-Rating 
der Bank mit "BBB" und revidierte den Ausblick im Dezember 2025 auf 
"negativ", was die sektorspezifischen Entwicklungen der 
Vermögensqualität widerspiegelt und darauf hindeutet, dass die 
Ratingagenturen das Risiko im Bereich der Glasfaser weiterhin genau 
beobachten. Im Januar 2026 stufte S&P Global Ratings das Rating der 
Covered Bonds der Kommunalkredit um zwei Stufen auf "AA+" herauf, ein 
Beleg für die Qualität des Deckungsstocks und die Verpflichtung zur 
Überbesicherung. 

Die Bilanzsumme der Kommunalkredit nach IFRS belief sich zum 31. 
Dezember 2025 auf EUR 7,0 Mrd. (31.12.2024: EUR 6,6 Mrd.), was einem 
Anstieg von 6 % entspricht. 

Zwtl.: Strategischer Fokus bleibt unverändert 

Trotz der Volatilität in diesem Sektor blieb die Nachfrage nach 
Infrastrukturfinanzierungen stabil, insbesondere in den Bereichen 
erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur. Rund 80 % des 
Neugeschäfts der Kommunalkredit unterstützten den ökologischen Wandel 
in Europa. Aufgrund der starken Nachfrage, die durch strukturelle 
Megatrends getrieben wird, beabsichtigt die Bank, ihren Fokus auf 
Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Beratungsleistungen in 
ganz Europa beizubehalten. 

Der Jahresfinanzbericht 2025 der Kommunalkredit ist jetzt 
verfügbar unter 
https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte 

Rückfragehinweis: 
   Kommunalkredit Austria AG 
   Corporate Communication & Marketing 
   Mag. Marcus Mayer 
   Telefon: +43 1 31631 593 
   E-Mail: communication@kommunalkredit.at 
   Website: https://www.kommunalkredit.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0025    2026-02-27/09:14
APA

