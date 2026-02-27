APA ots news: OeNB-Falschgeldstatistik 2025: Leichter Rückgang in Österreich

Wien (APA-ots) - Die aktuelle Statistik der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) für 2025 zeigt einen leichten Rückgang der Falschgeldfälle. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 10.089 gefälschte Banknoten aus dem Umlauf sichergestellt. Das entspricht einem Minus von 1,2 Prozent gegenüber 2024 (10.209 Fälschungen). Die 50-Euro-Banknote blieb mit 5.851 sichergestellten Fälschungen (57,9 Prozent) die am häufigsten gefälschte Banknote, gefolgt vom 20- Euro-Schein mit 1.811 Fälschungen (18,0 Prozent) und der 100-Euro- Banknote mit 1.335 Fälschungen (13,2 Prozent). Regional betrachtet konzentrierte sich das Falschgeldaufkommen weiterhin stark auf Wien, wo mit 5.061 Fälschungen (50,2 Prozent) die meisten Fälschungen gemeldet wurden. Niederösterreich (1.601 Fälschungen, 15,8 Prozent) und Oberösterreich (878 Fälschungen, 8,7 Prozent) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Der durch Fälschungen entstandene Schaden belief sich 2025 auf 610.870 EUR. Dies entspricht einem Rückgang von 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (671.535 EUR). Neben den von der OeNB im Umlauf erfassten Fälschungen, also solchen, die tatsächlich wirtschaftlichen Schaden z.B. im Handel angerichtet haben, wurden von der Polizei insgesamt 13.614 Fälschungen sichergestellt, bevor diese für Zahlungen verwendet wurden. Die OeNB bereitet Information aus europäischen Datenbanken auf und nutzt ihre Expertise im Erkennen von Datentrends, was in den letzten Jahren mehrmals zu polizeilichen Festnahmen und in weiterer Folge gerichtlichen Verurteilungen geführt hat. Thomas Steiner, Mitglied des OeNB-Direktoriums, betont: "Uns ist eine zeitnahe und enge Abstimmung mit der Polizei wichtig. Mit Hilfe der Daten und Analysen der OeNB kann die Polizei der Fälschungskriminalität noch gezielter begegnen." Die Euro-Banknoten verfügen über weltweit führende Sicherheitsmerkmale, die eine zuverlässige Echtheitsprüfung ohne technische Hilfsmittel ermöglichen. Die einfachen Prüfschritte FÜHLEN - SEHEN - KIPPEN bieten Verbraucher:innen einen sicheren Weg, die Echtheit von Banknoten zu überprüfen. Bargeldversorgung durch Gemeindebund und Nationalbank gesichert Die OeNB betont die zentrale Rolle des Bargelds in der österreichischen Zahlungslandschaft. So sichert die OeNB in Kooperation mit dem Gemeinde- und dem Städtebund seit Juli 2025 die Bargeldversorgung durch die Aufstellung eigener Geldausgabeautomaten auch im ländlichen Raum. Inhalt der Vereinbarung ist die Aufstellung von bis zu 100 bis 120 neuen Geldautomaten in Gemeinden, in denen es weder ein Geldausgabegerät noch eine Bankfiliale gibt. 2024 gab es insgesamt 329 solcher Gemeinden in ganz Österreich. Mit diesen zusätzlichen Geräten können daher rund ein Drittel dieser Gemeinden erreicht werden. So entsteht das neue Design der Euro-Banknoten Mit Sicherheit werden Geldausgabeautomaten in Zukunft auch Euro- Banknoten in einem neuen Design ausgeben. Nach der Ankündigung der Neugestaltung der Euro-Banknoten wurden sieben potenzielle Themen für die neuen Banknoten identifiziert, woraus in einer breit angelegten öffentlichen Umfrage "Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel" als zentrale Motive ausgewählt wurden. 2025 startete der Design- Wettbewerb, bei dem Grafikdesigner:innen aus der EU ihre Entwürfe einreichen konnten. Bis Ende März 2026 müssen die ausgewählten Teilnehmer:innen ihre finalen Gestaltungsvorschläge vorlegen. Eine unabhängige Jury wird anschließend bis zu zehn Entwürfe (fünf pro Thema) auswählen. Zwischen Juni und Dezember 2026 kann die Öffentlichkeit auf der EZB-Website über die ausgewählten Designs abstimmen. Der EZB-Rat wird dieses Feedback berücksichtigen und voraussichtlich Ende 2026 verkünden, wie die neuen Banknoten aussehen werden. Sobald der endgültige Gestaltungsentwurf feststeht, geht es in den kommenden Jahren an die technische Umsetzung einschließlich der Integration neuer Sicherheitsmerkmale. Danach wird der EZB-Rat festlegen, wann die neuen Euro-Banknoten hergestellt und ausgegeben werden. Euro- Bargeld bleibt damit auch künftig ein innovatives, sicheres und umweltfreundliches Zahlungsmittel und es wird die kulturelle Identität Europas in Zukunft noch stärker widerspiegeln. Regionales Falschgeldaufkommen in Österreich 2025 Wien NÖ Tirol OÖ Stmk Sbg Ktn V Bgld Gesamt Stück 5.061 1.601 561,0 878,0 625,0 440,0 266,0 406,0 251,0 10.089 Prozent 50,2 15,8 5,6 8,7 6,2 4,4 2,6 4,0 2,5 100,0 Quelle: OeNB. Weitere Informationen: Euro-Banknoten Informationen der EZB zur nächsten Euro-Banknotenserie Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Pressesprecherin Mag.a Marlies Schroeder, MiM Telefon: (+43-1) 404 20-6900 E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at Website: https://www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0043 2026-02-27/10:20