APA ots news: OeNB-Falschgeldstatistik 2025: Leichter Rückgang in Österreich

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Wien (APA-ots) - Die aktuelle Statistik der Oesterreichischen  
Nationalbank (OeNB) für 
2025 zeigt einen leichten Rückgang der Falschgeldfälle. Insgesamt 
wurden im vergangenen Jahr 10.089 gefälschte Banknoten aus dem Umlauf 
sichergestellt. Das entspricht einem Minus von 1,2 Prozent gegenüber 
2024 (10.209 Fälschungen). 

Die 50-Euro-Banknote blieb mit 5.851 sichergestellten Fälschungen 
(57,9 Prozent) die am häufigsten gefälschte Banknote, gefolgt vom 20- 
Euro-Schein mit 1.811 Fälschungen (18,0 Prozent) und der 100-Euro- 
Banknote mit 1.335 Fälschungen (13,2 Prozent). 

Regional betrachtet konzentrierte sich das Falschgeldaufkommen 
weiterhin stark auf Wien, wo mit 5.061 Fälschungen (50,2 Prozent) die 
meisten Fälschungen gemeldet wurden. Niederösterreich (1.601 
Fälschungen, 15,8 Prozent) und Oberösterreich (878 Fälschungen, 8,7 
Prozent) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Der durch Fälschungen 
entstandene Schaden belief sich 2025 auf 610.870 EUR. Dies entspricht 
einem Rückgang von 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (671.535 EUR). 

Neben den von der OeNB im Umlauf erfassten Fälschungen, also 
solchen, die tatsächlich wirtschaftlichen Schaden z.B. im Handel 
angerichtet haben, wurden von der Polizei insgesamt 13.614 
Fälschungen sichergestellt, bevor diese für Zahlungen verwendet 
wurden. Die OeNB bereitet Information aus europäischen Datenbanken 
auf und nutzt ihre Expertise im Erkennen von Datentrends, was in den 
letzten Jahren mehrmals zu polizeilichen Festnahmen und in weiterer 
Folge gerichtlichen Verurteilungen geführt hat. Thomas Steiner, 
Mitglied des OeNB-Direktoriums, betont: "Uns ist eine zeitnahe und 
enge Abstimmung mit der Polizei wichtig. Mit Hilfe der Daten und 
Analysen der OeNB kann die Polizei der Fälschungskriminalität noch 
gezielter begegnen." 

Die Euro-Banknoten verfügen über weltweit führende 
Sicherheitsmerkmale, die eine zuverlässige Echtheitsprüfung ohne 
technische Hilfsmittel ermöglichen. Die einfachen Prüfschritte FÜHLEN 
- SEHEN - KIPPEN bieten Verbraucher:innen einen sicheren Weg, die 
Echtheit von Banknoten zu überprüfen. 

Bargeldversorgung durch Gemeindebund und Nationalbank gesichert 

Die OeNB betont die zentrale Rolle des Bargelds in der 
österreichischen Zahlungslandschaft. So sichert die OeNB in 
Kooperation mit dem Gemeinde- und dem Städtebund seit Juli 2025 die 
Bargeldversorgung durch die Aufstellung eigener Geldausgabeautomaten 
auch im ländlichen Raum. Inhalt der Vereinbarung ist die Aufstellung 
von bis zu 100 bis 120 neuen Geldautomaten in Gemeinden, in denen es 
weder ein Geldausgabegerät noch eine Bankfiliale gibt. 2024 gab es 
insgesamt 329 solcher Gemeinden in ganz Österreich. Mit diesen 
zusätzlichen Geräten können daher rund ein Drittel dieser Gemeinden 
erreicht werden. 

So entsteht das neue Design der Euro-Banknoten 

Mit Sicherheit werden Geldausgabeautomaten in Zukunft auch Euro- 
Banknoten in einem neuen Design ausgeben. Nach der Ankündigung der 
Neugestaltung der Euro-Banknoten wurden sieben potenzielle Themen für 
die neuen Banknoten identifiziert, woraus in einer breit angelegten 
öffentlichen Umfrage "Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel" als 
zentrale Motive ausgewählt wurden. 2025 startete der Design- 
Wettbewerb, bei dem Grafikdesigner:innen aus der EU ihre Entwürfe 
einreichen konnten. Bis Ende März 2026 müssen die ausgewählten 
Teilnehmer:innen ihre finalen Gestaltungsvorschläge vorlegen. Eine 
unabhängige Jury wird anschließend bis zu zehn Entwürfe (fünf pro 
Thema) auswählen. 

Zwischen Juni und Dezember 2026 kann die Öffentlichkeit auf der 
EZB-Website über die ausgewählten Designs abstimmen. Der EZB-Rat wird 
dieses Feedback berücksichtigen und voraussichtlich Ende 2026 
verkünden, wie die neuen Banknoten aussehen werden. Sobald der 
endgültige Gestaltungsentwurf feststeht, geht es in den kommenden 
Jahren an die technische Umsetzung einschließlich der Integration 
neuer Sicherheitsmerkmale. Danach wird der EZB-Rat festlegen, wann 
die neuen Euro-Banknoten hergestellt und ausgegeben werden. Euro- 
Bargeld bleibt damit auch künftig ein innovatives, sicheres und 
umweltfreundliches Zahlungsmittel und es wird die kulturelle 
Identität Europas in Zukunft noch stärker widerspiegeln. 

Regionales Falschgeldaufkommen in Österreich 2025 

Wien NÖ Tirol OÖ Stmk Sbg Ktn V Bgld Gesamt 

Stück 5.061 1.601 561,0 878,0 625,0 440,0 266,0 406,0 251,0 
10.089 

Prozent 50,2 15,8 5,6 8,7 6,2 4,4 2,6 4,0 2,5 100,0 

Quelle: OeNB. 

Weitere Informationen: 

Euro-Banknoten 

Informationen der EZB zur nächsten Euro-Banknotenserie 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0043    2026-02-27/10:20
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel