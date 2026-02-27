Arbeitslosenzahl bleibt oberhalb der Drei-Millionen-Marke
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar im Vergleich zum Vormonat auf 3,07 Millionen gesunken. Das sind 15.000 weniger als im Januar, aber 81.000 mehr als im Februar 2025, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank im Februar im Vergleich zum Vormonat Januar um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent.
