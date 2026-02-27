Dax behauptet die 25.000-Punkte-Marke
Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein stabiler Handelsauftakt ab. Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte. Der X-Dax signalisiert den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,46 Prozent auf 25.340 Punkten. Das Rekordhoch von gut 25.507 Punkte von Mitte Januar bleibt im Blick.
Auf Wochensicht liegt der Index leicht im Plus. Vor dem Wochenschluss interessieren am Markt Inflationszahlen aus Deutschland. Zudem stehen BASF aus dem Dax mit Quartalszahlen im Blick.
USA: Techwerte im Minus
Deutliche Kursverluste von Nvidia trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag belastet. Die Standardwerte an der Wall Street tendierten - ungeachtet größerer Kursschwankungen einzelner Aktien - hingegen stabil. In der zweiten Sitzungshälfte bewegten sich die Leitindizes kaum noch. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,03 Prozent. Für den Nasdaq 100 ging es hingegen um 1,16 Prozent abwärts.
|Index
|Punkte
|Veränderung (in Prozent)
|Dow Jo
|49.504
|+ 0,02 Prozent
|S&P 500
|6.909
|- 0,57 Prozent
|Nasdaq 100
|25.035
|- 1,16 Prozent
Überwiegend Gewinne in Asien
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den jüngsten Rekorden kurz vor dem Handelsende um rund 0,2 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um rund ein Prozent, während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent nachgab.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|58.850
|+ 0,16 Prozent
|Hang Seng
|26.627
|+ 0,93 Prozent
|CSI 300
|4.710
|- 0,34 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|129,97
|+ 0,12 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,69
|- 0,01 Prozent
|10-jährige US-Anleihen
|3,99
|- 0,02 Prozent
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1811
|+ 0,08 Prozent
|Dollar in Yen
|155,80
|- 0,22 Prozent
|Euro in Yen
|184,01
|- 0,13 Prozent
|Bitcoin in Dollar
|67.683
|+ 0,29 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 27 (25) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 46,50 (47,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 57 (58) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 70 (72) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 100 (131) EUR - 'OVERWEIGHT'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 46,10 (34,50) EUR - 'BUY'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 30,30 (27) EUR - 'BUY'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 31 (25,20) EUR - 'OVERWEIGHT'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 85 (105) EUR - 'OVERWEIGHT'
- RBC SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 400 (405) EUR - 'SECTOR PERFORM'
- WDH/CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 593,10 (610) EUR - 'NEUTRAL'
- MORGAN STANLEY SENKT SYNOPSYS AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 480 USD
- RAYMOND JAMES SENKT WARNER BROS. DISCOVERY AUF 'UNDERPERFORM'
- WELLS FARGO HEBT PENN ENTERTAINMENT AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 16 USD
- UBS HEBT AMERICAN ELECTRIC POWER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 132 USD
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 22,50 (20) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 12500 (12000) P - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 270 (231) EUR - 'EQUAL WEIGHT'-
BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 83 (82,40) EUR - 'HOLD'
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 99 (92) CHF - 'BUY'
- BERENBERG SENKT LINDT & SPRÜNGLI AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 108770 (114490) CHF
- BERENBERG STARTET CSG MIT 'BUY' - ZIEL 35 EUR- BERENBERG STARTET MAGNUM ICE CREAM MIT 'HOLD' - ZIEL 14,60 EUR
- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 300 (285) EUR - 'OUTPERFORM'
- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SANDOZ AUF 'HOLD' - ZIEL 70 CHF
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 19 (17) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT IBERDROLA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 20,50 EUR
- GOLDMAN SENKT SEGRO PLC AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 890 PENCE
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ARGENX AUF 772 (780) EUR - 'BUY'
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 12740 (14550) PENCE - 'BUY'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 48 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 17,50 (17) EUR - 'UNDERWEIGHT'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 13600 (13200) P - 'OVERWEIGHT'
- MORGAN STANLEY SENKT SANDOZ AUF 'UNDERWEIGHT'- UBS SENKT SWISSCOM AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 735 CHF
- WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 340 (300) EUR - 'BUY'
- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 50 (45) EUR - 'KAUFEN'
Termine Unternehmen
