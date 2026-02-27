Dax dürfte kaum verändert starten
Frankfurt, 27. Feb (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag wenig verändert starten.
Am Donnerstag waren die Anleger trotz starker Wachstumszahlen vom KI-Vorreiter Nvidia auf der Hut geblieben. Während die meisten europäischen Börsen nachgaben, zogen Kursgewinne beim Indexschwergewicht SAP den Dax nach oben. Der deutsche Leitindex stieg um 0,5 Prozent auf 25.289 Zähler. An der Wall Street ging es vor allem für den Index der Technologiebörse Nasdaq bergab.
Zum Wochenschluss stehen die Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten aus Deutschland an. Der Preisauftrieb dürfte im Februar nachgelassen haben. Volkswirte erwarten eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent, nach 2,1 Prozent zu Jahresbeginn. Aus den USA werden Zahlen zu den Erzeugerpreisen und Bauausgaben erwartet.
Auf der Unternehmensseite richtet sich der Blick auf BASF. Der Chemiekonzern stellt sich nach einem deutlichen Ergebnisrückgang auf ein weiteres durchwachsenes Jahr ein und verschärft sein Sparprogramm. Für 2026 prognostizierte der weltgrößte Chemiekonzern einen bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 6,2 und 7,0 (Vorjahr: 6,6) Milliarden Euro. Analysten hatten zuletzt im Schnitt 7,02 Milliarden Euro erwartet.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Donnerstag
Dax 25.289,02
EuroStoxx50 6.161,56
EuroStoxx50-Future 6.170,00
----------
Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Donnerstag Prozent
Dow Jones 49.499,20 +0,0%
Nasdaq
S&P 500 6.908,86 -0,5%
----------
Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Freitag Uhr Prozent
Nikkei 58.851,38 +0,2%
Shanghai 4.158,08 +0,3%
Hang Seng 26.615,24 +0,9%
(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)