Dax dürfte kaum verändert starten

Frankfurt, 27. ⁠Feb (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag wenig verändert starten.

Am Donnerstag waren die Anleger trotz starker Wachstumszahlen vom KI-Vorreiter Nvidia ‌auf der Hut geblieben. Während die meisten europäischen Börsen nachgaben, zogen Kursgewinne beim Indexschwergewicht SAP den ⁠Dax nach ⁠oben. Der deutsche Leitindex stieg um 0,5 Prozent auf 25.289 Zähler. An der Wall Street ging es vor allem für den Index der Technologiebörse Nasdaq bergab.

Zum Wochenschluss stehen die Arbeitsmarkt- ‌und Inflationsdaten aus Deutschland an. Der ‌Preisauftrieb dürfte im Februar nachgelassen haben. Volkswirte erwarten eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent, nach 2,1 Prozent ⁠zu Jahresbeginn. Aus den USA werden Zahlen zu den ‌Erzeugerpreisen und Bauausgaben erwartet.

Auf ⁠der Unternehmensseite richtet sich der Blick auf BASF. Der Chemiekonzern stellt sich nach einem deutlichen Ergebnisrückgang auf ein weiteres durchwachsenes Jahr ein ‌und verschärft sein ⁠Sparprogramm. Für 2026 prognostizierte der ⁠weltgrößte Chemiekonzern einen bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 6,2 und 7,0 (Vorjahr: 6,6) Milliarden Euro. Analysten hatten zuletzt im Schnitt 7,02 Milliarden Euro erwartet.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.289,02

EuroStoxx50 6.161,56

EuroStoxx50-Future 6.170,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 49.499,20 +0,0%

Nasdaq

S&P 500 6.908,86 -0,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 58.851,38 +0,2%

Shanghai 4.158,08 +0,3%

Hang Seng 26.615,24 +0,9%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von Christian ⁠Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)