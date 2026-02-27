DAX® - Höchster Monatsschlusskurs der Geschichte?
HSBC · Uhr
Höchster Monatsschlusskurs der Geschichte?
Der DAX® konnte gestern weiter zulegen und etabliert sich damit jenseits der Marke von 25.000 Punkten. Zugleich hat das Aktienbarometer die jüngsten Hochs bei 25.315/25.331 Punkten ins Visier genommen, welche die letzten nennenswerten Hürden auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch bei 25.508 Punkten darstellen. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo wird der Februar vermutlich als konstruktiver Monat in die Börsenanalen eingehen. Charttechnisch noch wesentlich höher einzuschätzen, ist der voraussichtlich höchste Monatsschlusskurs der Historie – erstmals vermutlich oberhalb der eingangs erwähnten, runden 25.000er-Marke. Auf der Unterseite ist der DAX® weiterhin sehr gut durch das Zusammenspiel von 50-Tage-Linie (akt. bei 24.806 Punkten) sowie dem ehemaligen Allzeithoch vom Oktober vergangenen Jahres (24.771 Punkte) unterstützt. Aufgrund einiger Rückfragen kommen wir nochmals auf unsere gestrige Einschätzung der jüngsten Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zurück. Kommt es zu einer deutlichen Sentimentkorrektur, während die US-Indizes seitwärts tendieren, dann ist das unseres Erachtens ein eher konstruktives Verhaltensmuster.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
