Deutsche Arbeitslosenzahl bleibt im Februar über drei Millionen

Berlin, 27. ⁠Feb (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland bleibt trotz eines leichten Rückgangs über der Marke von drei Millionen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im Februar 3,07 Millionen Menschen ohne Job, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Das waren 15.000 weniger als im Januar, aber 81.000 mehr als ‌vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent. "Auch zum Ende der Winterpause kommt der Arbeitsmarkt nicht in Schwung", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. "Die Arbeitslosigkeit verändert sich ⁠kaum und ⁠bleibt über drei Millionen." Für eine spürbare Verbesserung brauche es mehr konjunkturelle Dynamik und einen nachhaltigen Aufschwung.

Die deutsche Wirtschaft hat 2025 die zwei Rezessionsjahre mühsam abgeschüttelt und nur ein schwaches Wachstum von 0,2 Prozent geschafft. Im laufenden Jahr dürfte es beim BIP um rund ein Prozent nach oben gehen - angeschoben durch die geplanten Mehrausgaben der Regierung für Infrastruktur und ‌Verteidigung. Dieses Fiskalpaket dürfte vor allem am Bau demnächst ‌für positive Impulse sorgen, erklärte Nahles. Dort dürfte in den kommenden Monaten die Nachfrage nach Arbeitskräften anziehen.

FISKALPAKET HILFT - VIELE BRANCHEN MIT STRUKTURPROBLEMEN

Die Kurzarbeit nimmt tendenziell ab, sagte die BA-Chefin. Im Dezember 2025 wurde ⁠139.000 Beschäftigten konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 48.000 weniger als im Vormonat und 72.000 weniger ‌als vor einem Jahr. "Die Kurzarbeit wird aber auch ⁠weiter ein wichtiges Instrument zur Beschäftigungssicherung bleiben", betonte Nahles.

Saisonbereinigt, also ohne jahreszeitliche Sondereffekte, stieg die Zahl der Arbeitslosen im Monatsvergleich um 1000. Michael Herzum von Union Investment erklärte, es deute sich eine Trendwende am Jobmarkt an. "Deutschland schwenkt ein in das ‌Fahrwasser der meisten europäischen Volkswirtschaften, die sich ⁠schon seit Jahren sinkender Arbeitslosenzahlen erfreuen." Klar ⁠sei aber auch, dass die strukturell schwache Entwicklung in wichtigen Branchen weiter den Arbeitsmarkt belasten werde. "Das liegt nicht zuletzt am anhaltenden Jobabbau im Automobilsektor", erläuterte der Analyst. Der Verlust an Jobs in der einen Branche sollte künftig aber durch den Bedarf in anderen Bereichen überkompensiert werden.

Konjunkturexperte Martin Müller von der Förderbank KfW sieht zwar allmählich Licht am Ende des Tunnels. Mit einem Sinken der Arbeitslosigkeit sei aber erst zum Jahresende zu rechnen, wenn die Konjunktur wie erwartet weiter Fahrt aufgenommen habe. "Dann wird der Fachkräftemangel wieder zu ⁠einem stärkeren Hemmnis werden."

(Bericht von Klaus Lauer und Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)