Devisen: Euro legt etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag im US-Handel zum Dollar leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1820 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1805 (Donnerstag: 1,1814) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8470 (0,8464) Euro gekostet./edh/he