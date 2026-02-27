Einigung im Tarifkonflikt der Bahn erzielt
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben bei ihren Tarifverhandlungen eine Einigung erzielt. "Die Inhalte der Einigung werden am Freitagvormittag kommuniziert", teilten beide Seiten in der Nacht auf Freitag mit./maa/DP/zb
