EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: Portfoliounternehmen Mediashop International Group GmbH, Lindau: Tochtergesellschaft stellt Antrag auf Eröffnung des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung

Hannover, 27.02.2026 – GBK Beteiligungen AG (GBK) hat sich im Jahr 2017 mittelbar an der Mediashop International Group GmbH, Lindau, beteiligt. Die wirtschaftliche Beteiligungsquote beträgt 2,3 Prozent. Die Gesellschaft ist im internationalen Omnichannel-Vertrieb von Retail-Produkten tätig.

In den vergangenen Jahren sah sich die Unternehmensgruppe mit tiefgreifenden Veränderungen im Konsumverhalten und einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld konfrontiert. In Anbetracht dieser Entwicklung hat das Management die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung bei der Tochtergesellschaft Mediashop GmbH, Neunkirchen, Österreich, beantragt.

GBK hatte das Beteiligungsengagement zuletzt mit einem Verkehrswert von Null angesetzt. Daher hat die Eröffnung des Sanierungsverfahrens keine Auswirkungen auf den Net Asset Value. Dem Fortgang des Verfahrens entsprechend wird das Realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 (KAGB) um bis zu 1,7 Millionen Euro belastet werden.

Der Vorstand

Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG

Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Die GBK kooperiert seit 2002 mit der Hannover Finanz GmbH. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).

Internet: www.gbk-ag.de

Kontakt:

GBK Beteiligungen AG

Christoph Schopp

Vorstand

Günther-Wagner-Allee 17

30177 Hannover

Tel.: 0511-2800790

Ende der Insiderinformation

