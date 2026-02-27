EQS-AFR: Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allianz SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.02.2026 / 10:01 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Allianz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

Ort:

https://www.allianz.com/geschaeftsbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

Ort:

https://www.allianz.com/annualreport

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

Ort:

https://www.allianz.com/geschaeftsbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

Ort:

https://www.allianz.com/annualreport

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet:www.allianz.com
