EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.02.2026 / 12:01 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=ar

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=ar

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=ar

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=ar

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt
Deutschland
Internet:www.hella.de/ir
Ende der MitteilungEQS News-Service

2283084 27.02.2026 CET/CEST

