EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELLA GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.02.2026 / 12:01 CET/CEST







Hiermit gibt die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=ar

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=ar

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=ar

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=ar

Sprache: Deutsch Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Internet: www.hella.de/ir

