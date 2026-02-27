EQS-AFR: KAP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die KAP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.kap.de/investor-relations/berichte-amp-praesentationen/finanzberichte

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://www.kap.de/investor-relations/berichte-amp-praesentationen/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.kap.de/investor-relations/berichte-amp-praesentationen/finanzberichte

