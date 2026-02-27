EQS-AFR: Kommunalkredit Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
27.02.2026 / 09:08 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Kommunalkredit Austria AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte
Bemerkungen:
Integrierter Jahresfinanzbericht der Kommunalkredit Gruppe 2025
27.02.2026 CET/CEST
