EQS-AFR: UniCredit Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

UniCredit Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.02.2026 / 07:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die UniCredit Bank GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

Ort:

https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations/berichte.jsp

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

Ort:

https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations-en/reports.jsp

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland
Internet:www.hvb.de/ir
