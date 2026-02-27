EQS-AFR: UniCredit Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
27.02.2026 / 07:59 CET/CEST
Hiermit gibt die UniCredit Bank GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
Ort:
https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations/berichte.jsp
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
Ort:
https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations-en/reports.jsp
