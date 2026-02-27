EQS-AFR: UniCredit Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UniCredit Bank GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

UniCredit Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.02.2026 / 07:59 CET/CEST

Hiermit gibt die UniCredit Bank GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

Ort:

https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations/berichte.jsp

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026

Ort:

https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations-en/reports.jsp

Sprache: Deutsch Unternehmen: UniCredit Bank GmbH Arabellastraße 12 81925 München Deutschland Internet: www.hvb.de/ir

