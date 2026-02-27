EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.02.2026 / 13:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dietmar
Nachname(n):von Blücher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI

529900POEO7KMKWM0A53 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005570808

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,9400 EUR5.389,92 EUR
3,9400 EUR12.769,54 EUR
3,9300 EUR1.536,63 EUR
3,9400 EUR10.370,08 EUR
3,9500 EUR94,80 EUR
3,9400 EUR3.325,36 EUR
3,9500 EUR1.027,00 EUR
3,9500 EUR5.569,50 EUR
3,9500 EUR3.716,95 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,9420 EUR43.799,7800 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.umweltbank.de
