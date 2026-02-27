EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.02.2026 / 13:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dietmar
|Nachname(n):
|von Blücher
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|UmweltBank Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900POEO7KMKWM0A53
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005570808
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,9400 EUR
|5.389,92 EUR
|3,9400 EUR
|12.769,54 EUR
|3,9300 EUR
|1.536,63 EUR
|3,9400 EUR
|10.370,08 EUR
|3,9500 EUR
|94,80 EUR
|3,9400 EUR
|3.325,36 EUR
|3,9500 EUR
|1.027,00 EUR
|3,9500 EUR
|5.569,50 EUR
|3,9500 EUR
|3.716,95 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,9420 EUR
|43.799,7800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
27.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UmweltBank Aktiengesellschaft
|Laufertorgraben 6
|90489 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.umweltbank.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103454 27.02.2026 CET/CEST