EQS-DD: Wienerberger AG: Heimo Scheuch, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.02.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Heimo Nachname(n): Scheuch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,077867 EUR 3.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,077867 EUR 3.000 Stück

e) Datum des Geschäfts

25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XVIE - WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE MIC: XVIE

27.02.2026 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Internet: www.wienerberger.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103436 27.02.2026 CET/CEST