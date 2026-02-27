EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Ausgezeichneter Start in das neue Geschäftsjahr, Q1 2025/2026 Ergebnis: +673 TEUR nach Steuern ggü. +53 TEUR im Vorjahr

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

sino AG | High End Brokerage: Ausgezeichneter Start in das neue Geschäftsjahr, Q1 2025/2026 Ergebnis: +673 TEUR nach Steuern ggü. +53 TEUR im Vorjahr



Ausgezeichneter Start in das neue Geschäftsjahr

Q1 2025/2026 Ergebnis: +673 TEUR nach Steuern ggü. +53 TEUR im Vorjahr

Düsseldorf, 27.02.2026

Die sino AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 (01.10.2025 – 31.12.2025) ein Ergebnis von +673 TEUR nach Steuern erzielt, ggü. +53 TEUR im Vorjahresquartal, bzw. +0,29 Euro pro Aktie ggü. +0,02 Euro pro Aktie ggü. Vj. (+1.165 % bzw. +1.165 %).

Die saldierten Gesamterträge im ersten Quartal lagen mit 3.327 TEUR um 71,45 % über dem Wert des entsprechenden Vorjahresquartals (1.941 TEUR). Die gesamten Verwaltungsaufwendungen inkl. Abschreibungen lagen bei 2.326 TEUR ggü. 1.874 im Vorjahr (+24,14 %).

Die sino AG hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 384.344 Trades abgewickelt, 103,0 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (189.326 Trades). Per 31.12.2025 wurden bei der sino AG 306 Depots betreut, 8,1 % mehr als im Vorjahr (283 Depots).

Die Handelstätigkeit der sino Kunden entwickelt sich weiterhin äußerst erfreulich. So lag die Zahl der abgewickelten Orders im Januar 2026 mit 167.123 erneut auf Rekordniveau und auch der Februar verläuft sehr gut.

Der Vorschlag der Verwaltung für die Dividende für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird voraussichtlich auf der nächsten Aufsichtsratssitzung am 9. März 2026, die den Jahresabschluss der sino AG für das Geschäftsjahr 2024/2025 feststellen soll, gefasst und anschließend bekannt gegeben werden.

Der Gewinn aus dem Teilverkauf von Trade Republic Anteilen im Dezember 2025 ist ein Geschäftsvorfall des laufenden Geschäftsjahres 2025/2026. Die Verwaltung der sino plant dementsprechend derzeit, in der Hauptversammlung der sino AG für das Geschäftsjahr 2025/2026 satzungsgemäß eine Dividende von mindestens 14,80 Euro pro sino Aktie vorzuschlagen (vgl. Pressemitteilung vom 17.12.2025).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand –

ihillen@sino.de

0211 3611–2040

Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550

