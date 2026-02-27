EQS-NVR: MTU Aero Engines AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.02.2026
Rüstung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: MTU Aero Engines AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
MTU Aero Engines AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.02.2026 / 07:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
XAusgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)27.02.2026
 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

53909160
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Internet:www.mtu.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2281124 27.02.2026 CET/CEST

MTU Aero Engines
MTU Aero Engines (ADR)
NVR

