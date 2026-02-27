EU-Kommission kündigt Anwendung von Mercosur-Abkommen an
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Mercosur-Staaten wird trotz einer noch ausstehenden Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union in Kürze angewendet. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel an./aha/DP/mis
