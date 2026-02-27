Regierung begrüßt Inkrafttreten des EU-Mercosur-Abkommens

Brüssel/Berlin, 27. Feb (Reuters) - ⁠Das EU-Mercosur-Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund kann in Kraft treten. Nach der Ratifizierung durch Argentinien und Uruguay werde die EU das Abkommen vorläufig anwenden, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag an. Ziel sei es, sich damit Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die EU-Kommission hatte den Pakt mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay nach 25-jährigen Verhandlungen abgeschlossen. Es handelt sich ‌um das größte Handelsabkommen der EU in Bezug auf den Zollabbau. Die Bundesregierung und Grünen-Chefin Franziska Brantner begrüßten den Schritt.

Argentinien und Uruguay hatten das Abkommen am Donnerstag ratifiziert. Innerhalb der EU ist der Vertrag höchst ⁠umstritten. Befürworter wie ⁠Deutschland und Spanien sehen darin eine notwendige Maßnahme, um Einbußen durch US-Zölle auszugleichen und die Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen zu verringern. Angeführt von Frankreich fürchten Gegner dagegen eine Flut billiger Importe von Rindfleisch, Zucker und Geflügel. Dies würde heimische Landwirte unter Druck setzen, die bereits mehrfach gegen das Abkommen protestiert haben. Die EU-Kommission verweist allerdings ebenso wie die Bundesregierung darauf, dass es feste Quoten für die Einfuhr etwa von Rindfleisch gibt und ‌zusätzlich Schutzmaßnahmen für europäische Landwirte. Das Abkommen soll vor allem im Industriebereich ‌neue Absatzmöglichkeiten schaffen und helfen, etwa gegenüber der chinesischen Konkurrenz bestehen zu können.

Außenminister Johann Wadephul und Kanzler Friedrich Merz begrüßten nach Angaben ihrer Sprecher die Entwicklung. "Deutschland wird sich unermüdlich dafür einsetzen, das volle Potenzial dieses historischen Abkommens auszuschöpfen", schrieb Wadephul auf ⁠der Plattform X. Die Bundesregierung stehe mit allen Partnern im engen Austausch, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Kathrin ‌Deschauer, auf die Frage, ob es Bemühungen gebe, nun auch ⁠Brasilien zu einer schnellen Ratifizierung zu bewegen. Das Abkommen kann nur für den Handel der EU mit denjenigen Ländern in Kraft treten, die es ratifiziert haben.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange, schrieb auf der Plattform X, dass man sich in einer Ausnahmesituation befinde, weil das Europäische Parlament erst nach einem ‌Urteil des Europäischen Gerichtshofs abstimmen könne. Weil aber andere internationale ⁠Handelsregeln ständig die Regeln verletzten, brauche man jetzt ⁠für Verbraucher und Produzenten "Sicherheit, Vorhersehbarkeit und wirtschaftliche Chancen". Hintergrund ist, dass das EP den EuGH mit der Überprüfung beauftragt hat, ob der Abschluss des Abkommens rechtens ist. Auch die Grünen sowie die französischen und polnischen Konservativen hatten zusammen mit Rechts- und Linksaußen-Parteien für diese Überprüfung gestimmt.

Dennoch begrüßte die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner ausdrücklich das vorläufige Inkrafttreten. "Es ist sehr gut, dass Frau von der Leyen jetzt die vorläufige Anwendung des Mercosur-Abkommens in Kraft treten lässt", sagte Brantner der Nachrichtenagentur Reuters. Angesichts der weltweiten Handelsverwerfungen sei es wichtig, für europäische Unternehmen neue Märkte zu öffnen und gleichzeitig faire Konditionen für Partner zu ermöglichen. "Zum Glück konnten wir Grüne den Klimaschutz und ⁠Regenwaldschutz im Abkommen gemeinsam mit unseren Partnern noch deutlich verbessern."

