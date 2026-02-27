FC Bayern im Achtelfinale gegen Bergamo, Bayer gegen Arsenal
dpa-AFX · Uhr
NYON (dpa-AFX) - Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atalanta Bergamo. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wurde in Nyon der FC Arsenal zugelost./dj/DP/jha
