LBBW Kapitalmärkte Daily
Gestern keine Zolldrohungen aus Washington
Rally bei KI-Aktien stagniert
Gestern war einer der mittlerweile seltenen Tage ohne neue Zollandrohungen von Donald Trump und seinen Getreuen. Den US-Aktienmärkten hat es jedoch nicht geholfen, insbesondere der Nasdaq Composite gab stärker nach. Die Rallye bei Technologieaktien hat an Schwung verloren. Der Kurs des KI-Branchenprimus Nvidia fiel trotz besser als erwarteter Quartalsergebnisse und einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende Quartal gestern um über 5 % im Tagesvergleich. Dem Vernehmen nach bereiten die hohen Bewertungen der KI-Aktien den Marktteilnehmern Sorgen.
Inflationsrate auf ZielwertAm frühen Nachmittag wird das Statistische Bundessamt in Wiesbaden die vorläufigen Inflationszahlen für Februar 2026 veröffentlichen. Die deutschen Verbraucherpreise werden nach unserer Prognose im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,0% gestiegen sein und damit etwas weniger stark als im Januar (2,1 %). Preistreiber waren im Januar Dienstleistungen und Nahrungsmittel, während von den Energiepreisen Entlastung kam. Dieses Muster dürfte sich im Februar fortgesetzt haben. Da auch die Inflationsrate für den Euroraum insgesamt in den zurückliegenden Monaten in engen Grenzen um den EZB-Zielwert von 2 % schwankte, besteht nach unserer Einschätzung für die EZB auf absehbare Zeit keine Not-wendigkeit, ihre Schlüsselzinsen zu erhöhen oder zu senken.
US-Produzentenpreise auf der Agenda
Das US-Arbeitsministerium wird heute nachmittag die Produzentenpreise für Januar 2026 veröffentlichen. Nach unserer Prognose werden die Produzentenpreise mit einer Rate von 0,3 % gegenüber dem Vormonat ange-stiegen sein. Im Dezember 2025 kletterten die Erzeugerpreise um 0,5 % im Monatsvergleich. Dies hatte zur Sorge geführt, dass sich die Anhebung der US-Einfuhrzölle doch noch in einer erhöhten Inflationsrate niederschlagen könnte. Die Veröffentlichung der Januarzahlen dürfte daher auf eine gesteigerte Aufmerksamkeit der Kapitalmarktteilnehmer stoßen. Auf der Ebene der Verbraucher waren indes bislang keine größeren Auswirkungen der Zollanhebungen auszumachen. Dort ging die Inflationsrate von 2,7 % im Dezember 2025 auf 2,4 % im Januar 2026 zurück. Wenn dieser Rückgang der Inflationsrate auf Verbraucherebene auch zum Teil auf Ba-siseffekte zurückzuführen war, ist es frappierend, dass die Preise für Konsumgüter in den letzten beiden Monaten stagnierten. Hierhätte sich die Erhöhung der Zölle doch zuvörderst niederschlagen müssen. Die annualisierte Sechsmonatsrate belief sich im Januar 2026 auf lediglich 1,1 % und lag damit niedriger als vor der Anhebung der US-Einfuhrzölle im April 2025. Wir führen die überraschend moderate US-Inflationsentwicklung auf die Pro-duktivitätsgewinne in der US-Wirtschaft zurück. Dies drückt die Lohnstückkosten und hilft damit, höhere Einstandspreise zu kompensieren. Angesichts dieses Inflationsausblickes gehen wir davon aus, dass die US-Notenbank Fed im laufenden und im nächsten Jahr ihren Zinssenkungskurs fortsetzen wird.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS 3: Nvidia mit deutlichem Kursverlust trotz starker Zahlengestern, 17:42 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street stabilisiert sich vor Rede von Trump - AMD-Aktie stark24. Feb. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotgestern, 09:00 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista